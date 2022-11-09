Сбой произошел у агрегаторов такси «Яндекс Go» и Uber

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В работе агрегаторов такси «Яндекс Go» и Uber произошел сбой: при попытках заказать такси в приложениях появляются надписи «не удалось завершить операцию» и «неизвестная ошибка» соответственно.

По данным на 12:45 среды заказать такси у обоих операторов невозможно.

Недавно пользователи WhatsApp*, принадлежащей компании Meta**, по всему миру наблюдали сбои в работе мессенджера. «ВМ» поинтересовалась у специалиста, с чем связаны подобные неполадки. По словам эксперта в области информационной безопасности Артема Геллера, подобные инциденты не являются неожиданностью.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров после заявил о рисках взлома телефона хакерами на фоне проблем с безопасностью в WhatsApp. Техническая уязвимость американского мессенджера может привести к тому, что злоумышленники получат возможность завладеть данными из хранилища смартфона. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал специалист по информационной безопасности Сергей Вакулин.

* Принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

** Признана экстремистской корпорацией в России.