Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сбой произошел у агрегаторов такси «Яндекс Go» и Uber

Георгий Соланович
Общество
Сбой произошел у агрегаторов такси «Яндекс Go» и Uber
Фото: Pexels

В работе агрегаторов такси «Яндекс Go» и Uber произошел сбой: при попытках заказать такси в приложениях появляются надписи «не удалось завершить операцию» и «неизвестная ошибка» соответственно.

По данным на 12:45 среды заказать такси у обоих операторов невозможно.

Недавно пользователи WhatsApp*, принадлежащей компании Meta**, по всему миру наблюдали сбои в работе мессенджера. «ВМ» поинтересовалась у специалиста, с чем связаны подобные неполадки. По словам эксперта в области информационной безопасности Артема Геллера, подобные инциденты не являются неожиданностью.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров после заявил о рисках взлома телефона хакерами на фоне проблем с безопасностью в WhatsApp. Техническая уязвимость американского мессенджера может привести к тому, что злоумышленники получат возможность завладеть данными из хранилища смартфона. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал специалист по информационной безопасности Сергей Вакулин.

* Принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

** Признана экстремистской корпорацией в России.

Транспорт Такси Мобильные приложения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Никита Миронов
Никита Миронов

Российский вариант «культуры отмены»

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Все мнения
О проекте