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Инспекторы ГИБДД задержали на дороге мужчину с пистолетом

Степан Жирнов
Происшествия
Инспекторы ГИБДД задержали на дороге мужчину с пистолетом
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов Карта всех событий

Инспекторы ГИБДД задержали на востоке столицы мужчину, у которого при себе был пистолет. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в среду, 9 ноября.

По его словам, автомобилиста остановили на шоссе Энтузиастов с целью проверки документов. Во время разговора с сотрудниками ГИБДД водитель не отвечал на вопросы, а также заметно нервничал. В связи с этим полицейские решили провести досмотр мужчины и вызвали следственно-оперативную группу.

Видео: Пресс-служба Госавтоинспекции города Москвы

В ходе осмотра 34-летнего гостя столицы в кармане его жилета сотрудники правоохранительных органов обнаружили пистолет калибра 9х18, а также семь патронов. Позже экспертиза подтвердила, что изъятый образец является огнестрельным оружием. Патроны были также боевыми. Они предназначались для нескольких видов оружия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Фигурант был заключен под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Другому злоумышленнику не потребовалось оружие для совершения преступления. Вооружившись отверткой, мужчина ограбил столичный салон сотовой связи.

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