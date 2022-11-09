Маршрут поездов временно изменился на МЦД-2 и Курском направлении МЖД

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Россия, Курское направление Московской железной дороги, станция Царицыно Карта всех событий

Поезда второго направления Московских центральных диаметров (МЦД-2) и Курского направления Московской железной дороги (МЖД), следующие в сторону области, временно не останавливаются на станции Покровское из-за повреждения контактного провода у станции Царицыно, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 9 ноября.

— На D2 и Курском направлении поезда в сторону области от Царицыно до Красного Строителя временно следуют по другому пути без остановки на станции Покровское из-за повреждения контактного провода у станции Царицыно. Специалисты МЖД принимают все меры для возобновления штатного режима движения, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что на втором этаже станции МЦД-2 Новохохловская загорелся электрический щит. Площадь возгорания составляла восемь квадратных метров. Из-за инцидента пассажиров эвакуировали, станция была временно закрыта на вход и выход. Позже возгорание удалось ликвидировать.