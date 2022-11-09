В Швейцарии предложили провести референдум о нейтралитете к России

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Швейцарская народная партия (SVP) и ее сторонники объявили сбор подписей в поддержку инициативы о нейтралитете, который предполагает неприсоединение страны к санкциям и международным военным союзам. Это следует из заявления, опубликованного организацией Pro Schweiz.

Инициаторы сбора подписей предлагают дополнить конституцию Швейцарии новой статьей 54а «О швейцарском нейтралитете». Согласно поправкам, страна не будет вступать ни в какие военные или оборонные союзы. Сотрудничество с такими организациями допускается только в случае прямого военного нападения на Швейцарию.

Помимо этого, предлагается закрепить в конституции норму, запрещающую применение любых принудительных невоенных мер против воюющих государств, то есть санкций. Введение рестрикций допускается только в том случае, если соответствующее решение было принято на уровне ООН.

Для вынесения инициативы на национальный референдум авторам требуется собрать 100 тысяч подписей к весне 2024 года, передает РИА Новости.

26 октября правительство Швейцарии впервые с 1993 года представило отчет о нейтралитете страны. Причинами составления документа названы критика и непонимание политики швейцарского нейтралитета. В самом документе говорится, что нейтралитет страны несовместим с членством в НАТО, однако совместим с членством в Евросоюзе.