Slava Marlow купил квартиру почти за сто миллионов рублей в центре Москвы

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Музыкант Slava Marlow приобрел жилье в центре Москвы почти за сто миллионов рублей.

Жилье площадью 130 квадратных метров расположена в Малом Левшинском переулке недалеко от станций метро «Кропоткинская» и «Парк культуры». До этого в этой квартире жил сын советского оперного певца Юрия Мазурок, а рядом со зданием находятся посольства Италии, Австрии, Мексики, Палестины и знаменитый Дворик на Пречистенке.

Теперь Marlow будет соседом телеведущего Владимира Познера и рэпера Pharaoh, говорится в Telegram-канале Mash.

В свою очередь российский хип-хоп-исполнитель Глеб Голубин, известный под псевдонимом Pharaoh, приобрел квартиру за 120 миллионов рублей в начале сентября. Элитное жилье расположено в центре Москвы в Курсовом переулке. Недалеко от здания находится посольство Южной Осетии, а напротив — храм Христа Спасителя.

Недавно певица Юлианна Караулова решила подарить своему годовалому сыну элитное жилье в столице. Такую покупку она сделала малышу в честь его первого дня рождения, который состоялся этой весной.