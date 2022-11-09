Аналитик Юшков рассказал, когда сильно вырастут цены на газ в Европе

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предположил, что самый сложный период для Европы в ситуации с газом будет в феврале-марте.

По словам эксперта, в этот период истощаются запасы газа в подземных хранилищах. Возрастает потребность в импортном газе, а возможность покупки ограничена.

— Поэтому, я думаю, самый сложный период и самые сложные цены будут в феврале-марте, — сказал Юшков в комментарии «Радио 1».

Трудности с нехваткой газа окажут негативное влияние на работу промышленных предприятий. Они будут закрываться или существенно сокращать производство.

Эксперт добавил, европейцы заполнили подземные хранилища газом полностью только благодаря тому, что первое полугодие года из России были полноценные поставки.

Ранее эксперты сообщили, что дефицита газа в Германии зимой можно избежать, если продолжать выполнять задачу по экономии энергоносителя на уровне не менее 20 процентов, передает Взгляд.ру.

До этого стало известно, что Германия планирует потратить порядка 83 миллиардов евро для ограничения роста цен на газ и электроэнергию в 2023 году.