Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Аналитик Юшков рассказал, когда сильно вырастут цены на газ в Европе

Ирина Игнатенко
Экономика
Аналитик Юшков рассказал, когда сильно вырастут цены на газ в Европе
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предположил, что самый сложный период для Европы в ситуации с газом будет в феврале-марте.

По словам эксперта, в этот период истощаются запасы газа в подземных хранилищах. Возрастает потребность в импортном газе, а возможность покупки ограничена.

— Поэтому, я думаю, самый сложный период и самые сложные цены будут в феврале-марте, — сказал Юшков в комментарии «Радио 1».

Трудности с нехваткой газа окажут негативное влияние на работу промышленных предприятий. Они будут закрываться или существенно сокращать производство.

Эксперт добавил, европейцы заполнили подземные хранилища газом полностью только благодаря тому, что первое полугодие года из России были полноценные поставки.

Ранее эксперты сообщили, что дефицита газа в Германии зимой можно избежать, если продолжать выполнять задачу по экономии энергоносителя на уровне не менее 20 процентов, передает Взгляд.ру.

До этого стало известно, что Германия планирует потратить порядка 83 миллиардов евро для ограничения роста цен на газ и электроэнергию в 2023 году.

Газ газоснабжение Европа
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Никита Миронов
Никита Миронов

Российский вариант «культуры отмены»

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Все мнения
О проекте