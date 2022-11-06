Reuters: Германия потратит 83 миллиарда евро на ограничение роста цен на газ и энергию

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Германия планирует потратить порядка 83 миллиардов евро для ограничения роста цен на газ и электроэнергию в 2023 году. Об этом в воскресенье, 6 ноября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на проект предложения.

— Германия выделит 83,3 миллиарда евро, или 42 процента от основного плана по защите (экономики — прим. «ВМ»), одобренного в прошлом месяце, на финансирование ограничения цен на газ и электроэнергию в 2023 году в попытке защитить крупнейшую экономику Европы, — говорится в сообщении.

Данные средства будут взяты из плана защиты экономики. Он был одобрен в октябре и составит порядка 200 миллиардов евро, передает РИА Новости.

До этого премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что немецкому правительству необходимо возобновить торговлю с Россией после окончания специальной военной операции на Украине. Он добавил, что политика Берлина по урегулированию энергетического кризиса в стране оказалась неэффективной.

Эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Германия больше не зависит от РФ в сфере энергетики, отчасти являются правдой. Однако при этом брать энергоносители в нужном объеме стране неоткуда, в связи с чем в стране наблюдаются значительные проблемы.