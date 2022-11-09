Окошки для наблюдения за медведем Диксоном сделали в Московском зоопарке

Фото: Пресс-служба зоосада

Специальные окошки-«подглядки» сделали в вольере спасенного медведя Диксона в Московском зоопарке. Об этом в среду, 9 ноября, рассказала директор зоосада Светлана Акулова.

— На вольере медведя теперь есть баннеры со специальными щелочками для него и с отдельным окошком для посетителей. Это компромиссный вариант, при котором можно ненавязчиво подсмотреть за Диксоном и не пугать его при этом большим скоплением людей, — написала она на своей странице в Telegram.

По словам Акуловой, понаблюдать за животным можно будет уже в конце текущей недели.

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В сентябре Акулова сообщила, что в будущем бассейне для раненого медведя, которого привезли с острова Диксон и оставили жить в Московском зоопарке, оборудуют специальный механизм. Она также проведала медведя. По ее словам, мишка охотно шел на контакт.

Врач-ветеринар Святослав Новицкий в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал состояние Диксона. По его словам, шансы вернуть физическую активность медведю, получившему огнестрельные ранения и паралич задних конечностей, есть.