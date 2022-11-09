Миграционный центр Москвы открыл представительство в Таджикистане

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Многофункциональный миграционный центр (ММЦ) Москвы открыл представительство в Таджикистане. Об этом в среду, 9 ноября, сообщила министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

— Открытие в Таджикистане представительства Многофункционального миграционного центра будет способствовать дальнейшему развитию дружеских отношений и взаимовыгодному сотрудничеству между Москвой и Душанбе. Представительством во взаимодействии с уполномоченными ведомствами Республики Таджикистан будет осуществляться весь комплекс мероприятий по поиску и подбору сотрудников, обладающих необходимыми навыками и квалификацией, для работы на важнейших проектах Москвы и Московской области в сфере транспорта, строительства, ЖКХ, — рассказала она.

В представительстве также будет вестись база данных вакансий и соискателей, организация онлайн-собеседований и оценка профессиональных компетенций кандидатов на трудоустройство. Также здесь можно будет получить консультации по правилам пребывания и работы в РФ, особенностям оформления миграционной карты, предварительно оформить заявление на патент, записаться на прием в московский ММЦ и получить помощь по покупке билетов.

В начале августа в ТиНАО завершили устройство удобных подъездных путей к Многофункциональному миграционному центру Москвы. Для пассажиров установили четыре современных остановочных павильона, оборудованных зарядными слотами и беспроводной связью.