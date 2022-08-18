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Удобные подъездные пути сделали к Многофункциональному миграционному центру в Вороновском

Анастасия Колоскова
Город
Удобные подъездные пути сделали к Многофункциональному миграционному центру в Вороновском
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, поселение Вороновское Карта всех событий

В ТиНАО завершили устройство удобных подъездных путей к Многофункциональному миграционному центру (ММЦ) Москвы. Об этом в четверг, 18 августа, сообщил заместитель главы столичного департамента капитального ремонта Антон Акулов.

ММЦ расположен недалеко от деревни Сахарово в поселении Вороновском по адресу Варшавское шоссе, 64-й километр, владение 1, строение 47. До него можно доехать на автобусе от станции метро «Лесопарковая» или на автомобиле.

— Зона работ начиналась от въезда в деревню Сахарово и заканчивалась в районе ММЦ. К двум существующим полосам дороги добавили третью протяженностью 1,3 километра и шириной 3,5 метра. Этого достаточно не только для легкового транспорта, но и для автобусов, — отметил Акулов.

По его словам, чтобы улучшить ситуацию с дорожным движением, здесь увеличили длину поворотной полосы к ММЦ.

Кроме того, для пассажиров установили четыре современных остановочных павильона, оборудованных зарядными слотами и беспроводной связью.

Также специалисты заменили оборудование трех светофоров и установили два дополнительных светофора с кнопкой для безопасного перехода через Варшавское шоссе, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в преддверии Дня знаний на московские дороги нанесли около 10 тысяч дублирующих знаков «Осторожно, дети!».

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