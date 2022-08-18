Около 10 тысяч знаков «Осторожно,  дети!» нанесли на дороги в Москве

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В преддверии Дня знаний на московские дороги нанесли около 10 тысяч дублирующих знаков «Осторожно, дети!». Об этом в четверг, 18 августа, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— Традиционно с началом нового учебного года увеличивается число детей и подростков на улицах города, поэтому ежегодно перед 1 сентября проводим работы по обновлению дорожной разметки возле школ, детских садов, культурно-досуговых центров, библиотек и спортивных комплексов. В этом году нанесено около 10 тысяч знаков «Осторожно, дети!», которые на проезжей части дублируют дорожный знак «Дети», рассказал он.

Заммэра напомнил, что дополнительная разметка должна предупредить водителей о возможном неожиданном появлении на дороге ребенка, в связи с чем им следует снизить скорость и быть предельно внимательным.

По словам Бирюкова, разметка «Осторожно, дети!» наносится вручную холодным пластиком. Этот материал более стойкий и не нуждается в предварительном прогревании, а также не деформируется, уточнил он.

Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что состав материала включает специальные усиливающие светоотражение стеклошарики, благодаря чему повышается безопасность дорожного движения.

Нанесение дорожной разметки специалисты проводили в ночное время с частичным перекрытием движения, добавил Бирюков.

До этого стало известно, что специалисты столичного комплекса городского хозяйства приступили ко второму и третьему этапам благоустройства возле станции БКЛ метро «Аминьевская» в ЗАО.