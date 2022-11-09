«Сделай что-нибудь героическое»: Вовк обратилась к покинувшей страну Пугачевой

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Телеведущая Ангелина Вовк раскритиковала певицу Аллу Пугачеву за то, что та покинула страну. В шоу «Эмпатия Манучи» на YouTube она призвала артистку к героическим поступкам.

— Алла, сделай что-нибудь героическое! А ты только дом построила, бабки вложила в зарубежные банки, — заявила Вовк.

Телеведущая назвала Примадонну прекрасной актрисой и великолепной певицей. При этом, по мнению Вовк, артистка обладала не лучшим характером.

— Она позволяла себе неприличные вещи. В такой ситуации считаю, что она должна была сильно подумать, прежде чем уезжать, — продолжила 80-летняя звезда телевидения.

По ее словам, публика обожала Пугачеву, а та «не думала о людях». Вовк призналась, что поступок Пугачевой стал для нее неожиданностью. Она предположила, что исполнительница уехала за границу из-за того, что решила, «что страна не будет больше ничего ей давать».

В конце сентября Пугачева улетела в Израиль вместе с младшими детьми — девятилетними Лизой и Гарри. Уточнялось, что обратного билета у нее нет.

До этого Пугачева прокомментировала негативные слова в свой адрес. По заявлению Примадонны, она оказалась рада критике со стороны людей, которых «всегда терпеть не могла».

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с «Вечерней Москвой» призвал не обращать внимания на слова артистки, назвав ее «давно забытой».