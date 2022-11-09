Москвичам рассказали, какие забеги пройдут в городе в 2023 году

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Несколько крупных легкоатлетических забегов пройдут в столице в следующем году. Об этом в среду, 9 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Так, 2 апреля пройдет забег «Апрель», а 13 и 14 мая — Московский полумарафон. При этом 13 мая участники пробегут пять километров, 14 мая — 21,1 километра.

Летом состоится сразу три забега: 4 июня — Красочный (пять километров), 8 июля — Ночной (10 километров), 20 августа — полумарафон «Лужники». Еще один Московский марафон на дистанциях 10 и 42,2 километра пройдет 17 сентября.

Маршруты всех забегов проложены мимо самых красивых и знаковых мест Москвы по центральным улицам и набережным. Регистрация на некоторые забеги откроется в ближайшее время на официальных порталах соревнований, передает официальный сайт мэра Москвы.

18 сентября состоялось крупнейшее событие в мире бега — Московский марафон. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал, какие результаты показали столичные атлеты и спортсмены из других городов.