Эксперт опровергла сообщения об ошибочной отправке туристов в Мардин вместо Мадрида

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Информация о том, что российское туристическое агентство по ошибке отправило своих клиентов вместо Мадрида в Мардин на юго-востоке Турции — фейк. Об этом в среду, 9 ноября, сообщила исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталия Осипова.

По ее словам, подобные случаи могли произойти только по ошибке отдельных туристов, которые самостоятельно покупали билеты и не обращались в турагентство, передает ТАСС.

До этого в СМИ появилось сообщение, что российское туристическое агентство по ошибке отправило своих клиентов не в Мадрид, а в турецкий город Мардин.

Зарубежный отдых всегда представлял большой интерес для российских туристов. Сейчас курортный сезон подходит к концу, потому что погода диктует свои условия.

«Вечерняя Москва» решила узнать, стоит ли ждать снижения цен на туристические направления и где сейчас можно отдохнуть дешевле всего. Как поделился эксперт по туризму Николай Мельник, по статистике, поздней осенью происходит стабилизация цен на туристические направления.