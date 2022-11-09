В «Укрнафте» заявили о блокировке центрального офиса вооруженными людьми

Фото: president.gov.ua

Вооруженные люди заблокировали работу центрального офиса национализированного предприятия «Укрнафта» с вечера вторника. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

— Начиная с 20.00 (21:00 по московскому времени — прим. «ВМ») 8 ноября работа центрального офиса «Укрнафты» была заблокирована вооруженными людьми. Сегодня утром сотрудники и руководители компании не были допущены на рабочие места. На предприятии обеспокоены сложившейся ситуацией, — говорится в сообщении.

Там же уточнили, что вооруженные люди не предоставили решения суда, санкционирующее проведение подобных действий, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что правительство Украины намерено национализировать предприятия «Укрнафта», «Укртатнафта» и «Мотор Сич». Национализированные предприятия ранее принадлежали ряду украинских олигархов.

Недавно крымский парламент принял решение о национализации имущества украинских олигархов, связанных с Киевом. Всего под национализацию попало более 130 объектов, относящихся к ООО «РусЛайн Ко», АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» и ОАО «Судостроительный завод «Залив».