Захарова: Россия готова к диалогу с Украиной с учетом текущей ситуации

Фото: roscongress / Сергей Шинов

Россия готова вести переговоры с Украиной и никогда не отказывалась от переговорного процесса. Об этом в среду, 9 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Мы по-прежнему открыты к переговорам. Мы никогда от них не отказывались, мы готовы их вести, — сказала дипломат.

По мнению дипломата, утверждения о том, что Россия якобы отказывается от переговоров, — ложь. Однако их Москва будет вести только с учетом сложившихся на сегодняшний день реалий, передает слова Захаровой РИА Новости.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для продолжения переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, для возобновления диалога Киеву необходимо восстановить территориальную целостность страны, а также возместить убытки, причиненные проведением спецоперации.

В октябре сообщалось, что Ватикан готов стать посредником в переговорах России и Украины. Он также готов сделать все возможное для наступления мира на Украине.

2 октября вместо традиционной проповеди «Ангелу небесному» Папа Римский Франциск обратился к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. Он призвал их завершить конфликт и начать мирный диалог.