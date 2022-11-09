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Захарова: Россия готова к диалогу с Украиной с учетом текущей ситуации

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Захарова: Россия готова к диалогу с Украиной с учетом текущей ситуации
Фото: roscongress / Сергей Шинов

Россия готова вести переговоры с Украиной и никогда не отказывалась от переговорного процесса. Об этом в среду, 9 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Мы по-прежнему открыты к переговорам. Мы никогда от них не отказывались, мы готовы их вести, — сказала дипломат.

По мнению дипломата, утверждения о том, что Россия якобы отказывается от переговоров, — ложь. Однако их Москва будет вести только с учетом сложившихся на сегодняшний день реалий, передает слова Захаровой РИА Новости.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для продолжения переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, для возобновления диалога Киеву необходимо восстановить территориальную целостность страны, а также возместить убытки, причиненные проведением спецоперации.

В октябре сообщалось, что Ватикан готов стать посредником в переговорах России и Украины. Он также готов сделать все возможное для наступления мира на Украине.

2 октября вместо традиционной проповеди «Ангелу небесному» Папа Римский Франциск обратился к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. Он призвал их завершить конфликт и начать мирный диалог.

Украина Мария Захарова Россия Переговоры
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