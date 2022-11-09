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Пара снежных барсов переедет в Московский зоопарк весной 2023 года

Александр Афонин
Город
Пара снежных барсов переедет в Московский зоопарк весной 2023 года
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Весной 2023 года в Московский зоопарк переедет пара снежных барсов, они будут привезены из зоопитомника в Волоколамском городском округе. Об этом среду, 9 ноября, сообщил заместитель генерального директора столичного зоосада по зоологической работе Алексей Суслов.

— В нашем зоопитомнике живут две пары снежных барсов. Они прекрасно размножаются. Мы приняли решение, что один из вольеров на старой территории зоопарка будем переоборудовать под проживание этих барсов. Одна из пар ирбисов переедет в Московский зоопарк уже весной 2023 года, — сказал он.

По словам Суслова, на данный момент специалисты не определили, какая пара животных переедет в Москву. Вероятнее всего, решение будет зависеть от потомства — у кого появятся детеныши, тот и останется в питомнике, передает агентство городских новостей «Москва».

20 октября сообщалось, что Московский зоопарк в рамках акции помощи зоосадам Донбасса и Украины эвакуировал бурого медведя Грома, жившего около зоны конфликта. Для его транспортировки были выделены просторная клетка и специальные препараты, которые позволили погрузить животное в сон.

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