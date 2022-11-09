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Количество автоугонов в Москве сократилось на четверть

Степан Жирнов

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Общество
Количество автоугонов в Москве сократилось на четверть
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

За прошедшие десять месяцев 2022 года количество угонов автомобилей сократилось на 24 процента. Об этом в эфире программы «Ваше право» на «Вечерке ТВ» рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 9 ноября.

По ее словам, также на четыре процента сократилось количество краж. Причем квартирных стало меньше на 20 процентов, а хищений с банковских счетов — на 35 процентов.

Меньше в Москве стали грабить.

Ранее на пресс-конференции, которая проходила в редакции «ВМ», начальник пресс-службы ГУ МВД столицы Владимир Васенин рассказал, что за последние пять лет количество квартирных краж сократилось на 85 процентов.

Также Людмила Нефедова назвала самый опасный округ столицы, в котором было зарегистрировано наибольшее количество преступлений за прошедшие десять месяцев.

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