Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Стираю в биде!»: Лолита шокировала поклонников новым признанием

Лейла Алиева
Общество
«Стираю в биде!»: Лолита шокировала поклонников новым признанием
Фото: Youtube / Galich Ida

Певица Лолита Милявская решила после концерта постирать вещи в биде тюменского отеля. Артистка объяснила это тем, что в здании очень беспокоятся за сохранность раковин.

— Шок-контент. Знаете, в гостинице — очень классно! Но так все боятся, что раковины будут засорены, что стирать в раковине не удается. Стираю в биде! После концерта — это лучшее, что со мной могло произойти, — поделилась она.

По словам знаменитости, только в этой части ванны был установлен предохранитель от засоров, что не приведет к застою воды, сообщает Пятый канал.

В сентябре Милявская поделилась кадрами, на которых она срезает секатором грозди винограда, свесившиеся на ее участок. На этом артистка не остановилась и показала подписчикам, как наносит смывающиеся татуировки на свое тело.

При этом певица осознает, что за такие поступки ее могут «захейтить», и предположила, что написали бы ее недоброжелатели в соцсетях.

Также Лолита объяснила, почему ей важно посещать Крым. По ее словам, она ни за что не откажется от поездок на полуостров, поскольку там прошло ее детство.

Лолита Милявская Знаменитости Стирка
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

НАТО воюет с клопами

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Все мнения
О проекте