«Стираю в биде!»: Лолита шокировала поклонников новым признанием

Фото: Youtube / Galich Ida

Певица Лолита Милявская решила после концерта постирать вещи в биде тюменского отеля. Артистка объяснила это тем, что в здании очень беспокоятся за сохранность раковин.

— Шок-контент. Знаете, в гостинице — очень классно! Но так все боятся, что раковины будут засорены, что стирать в раковине не удается. Стираю в биде! После концерта — это лучшее, что со мной могло произойти, — поделилась она.

По словам знаменитости, только в этой части ванны был установлен предохранитель от засоров, что не приведет к застою воды, сообщает Пятый канал.

В сентябре Милявская поделилась кадрами, на которых она срезает секатором грозди винограда, свесившиеся на ее участок. На этом артистка не остановилась и показала подписчикам, как наносит смывающиеся татуировки на свое тело.

При этом певица осознает, что за такие поступки ее могут «захейтить», и предположила, что написали бы ее недоброжелатели в соцсетях.

Также Лолита объяснила, почему ей важно посещать Крым. По ее словам, она ни за что не откажется от поездок на полуостров, поскольку там прошло ее детство.