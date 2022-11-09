Захарова: Решение Болгарии о военной поддержке Украины является недружественным выпадом

Фото: МИД РФ

Принятое властями Болгарии решение предоставить военную поддержку Украине является недружественным выпадом в сторону России, которое только усугубит двусторонние отношения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду, 9 ноября.

— Мы рассматриваем решение Народного собрания Болгарии об оказании Украине военной и военно-технической поддержки как очередной недружественный выпад в адрес нашей страны, который приведет к дальнейшей деградации и без того находящихся в плачевном состоянии двусторонних отношений, — сказала она.

Дипломат добавила, что подобным решением Болгария возложила на себя ответственность за затягивание конфликта и подрыв безопасности в Европе. По ее словам, местное правительство осведомлено о нелегальном обороте оружия в регионе, которое может привести к передачи вооружений в руки террористических группировок, передает РИА Новости.

До этого Мария Захарова заявила, что Россия готова вести переговоры с Украиной и никогда не отказывалась от переговорного процесса. По мнению дипломата, утверждения о том, что Москва якобы отказывается от диалога, — ложь.