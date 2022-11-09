Ученые Менделеевки при поддержке столичных единороссов отправили в университет ДНР научное оборудование

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сотрудники и преподаватели Российского химико-технического университета имени Менделеева при поддержке ряда компаний и «Единой России» отправили в Донецкий национальный университет гуманитарный груз из 30 научных приборов. Об этом в среду, 9 ноября, сообщили в пресс-службе Московского городского регионального отделения (МГРО) «Единой России».

— Это оборудование поможет Донбассу ускорить интеграцию в российскую систему высшего образования и наладить плодотворный обмен опытом в обучении студентов и научных разработках, — говорится в сообщении.

Инициатором научно-гуманитарной миссии стал первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. По его словам, качество образования и формирование единых подходов к обучению студентов России занимают особое место в программе «ЕР».

Замминистра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров отметил, что отправка научного груза в Донецк является важным шагом в укреплении межвузовских связей между ДНР и российской университетской системой.

Грузы на территорию Донецкой народной республики доставят волонтеры «Единой России». Руководитель исполкома Московского городского реготделения партии Максим Руднев подчеркнул, что с первых дней спецоперации добровольцы «ЕР» наладили надежные каналы отправки гуманитарной помощи в Донбасс, говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что МГРО партии «Единая Россия» совместно с сотрудниками общественных пунктов охраны порядка столицы организовали передачу сезонной обуви для детей в ДНР.

Волонтеры сопроводят груз до точки назначения и помогут с его распределением нуждающимся семьям. В сборе гуманитарной помощи участвовали не только партийцы, но и общественные организации, а также сотрудники общественных пунктов охраны порядка.