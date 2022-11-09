Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Вовк предрекла Лободе карьеру кабаре-певицы

Евгений Белоусов
Общество
Вовк предрекла Лободе карьеру кабаре-певицы
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Украинской певице Светлане Лободе суждено выступать только в кабаре. Такое мнение высказала телеведущая Ангелина Вовк.

— Ей в кабаре петь для богатых мужиков, но не на сцене для бедного народа, — подчеркнула Вовк.

Телеведущая искренне не понимает, как Лобода вообще смогла снискать популярность у своей аудитории. Артист должен исполнять песни, которые соответствуют духу народа, заявила телеведущая в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Певец Данко тоже недавно обрушился с критикой на Лободу. Он утверждает, что она является проектом, который был создан специально для русскоязычной аудитории, а вовсе не уникальной певицей.

До этого у психолога Вероники Степановой вызвал сомнения ряд высказываний Лободы. Своими мыслями она поделилась с подписчиками.

Так, это касается заявлений артистки относительно «любимой бабулечки», которую та отдала в дом престарелых. Кроме того, психолога смутили «несостыковочки» в словах исполнительницы относительно ее отношения к присоединению Крыма.

Знаменитости Светлана Лобода Ангелина Вовк
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

НАТО воюет с клопами

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Все мнения
О проекте