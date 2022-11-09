Названы самые жадные мужчины по знаку зодиака

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Астрологи перечислили знаки зодиака, под которыми рождаются мужчины, отличающиеся особой жадностью.

Так, наибольшей скупостью, по мнению экспертов, отличаются Водолеи. Эти мужчины настолько практичны, что не потратят бездумно ни копейки.

Если представитель этого знака пригласит женщину в ресторан, то вряд ли согласится оплатить общий счет. Вероятнее всего, он предложит разделить расходы пополам. Не стоит удивляться, если и в семье Водолеи будут настаивать на разделении оплаты за коммунальные услуги или продукты.

Рыбы также не могут похвастаться щедростью. При этом они готовы пообещать избраннице отпуск на побережье, дорогостоящие украшения или смартфон последней модели, но это не гарантирует, что это все воплотится на самом деле.

Представители этого знака готовы тратиться исключительно на собственные прихоти и не готовы платить за других. Кроме того, эти мужчины легко соглашаются жить за счет других.

Лучшей моделью семейной жизни Весы считают вариант, когда партнеры тратят финансы поровну. Эти мужчины не станут раскошеливаться на подарки, поэтому их избранницам даже не стоит рассчитывать на дорогостоящие сюрпризы и другие знаки внимания, передает rsute.ru.

До этого астрологи назвали знаки зодиака, представители которых чаще остальных готовы предать близких людей, чтобы добиться собственной цели.