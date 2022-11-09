Школы в России смогут вводить курсы начальной военной подготовки с пятого класса

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Школы смогут на самостоятельной основе вводить курсы начальной военной подготовки (НВП) учеников. Об этом в среду, 9 ноября, стало известно из информационной справки от Минпросвещения.

Образовательные учреждения смогут «принять решение о включении в учебный план учебных предметов и курсов, посвященных изучению НВП» исключительно по своему усмотрению.

Программы учебного предмета «Основы военной подготовки» и учебного курса «Основы военно-морской подготовки» уже были одобрены. Так, первая дисциплина может изучаться как с 5-го по 9-й класс, так и с 10-го по 11-й класс по часу в неделю, а также предусматривать полевые занятия для учеников 10-х классов общим сроком в 12 учебных дней.

Всего на предмет отведено 335 часов на весь период обучения. В свою очередь курс по основам военно-морской подготовки также может изучаться в школах пять лет — с 5-го по 9-й класс или с 10-го по 11-й класс, передает РИА Новости.

9 ноября глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал о введении со следующего учебного года в школах страны курса по начальной военной подготовке.

Также стало известно, что занятия в рамках курса по начальной военной подготовке будут внеурочными.