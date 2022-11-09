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Суровикин заявил о возобновлении наступления на ряде направлений СВО

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Суровикин заявил о возобновлении наступления на ряде направлений СВО
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России возобновили наступательные действия на отдельных направлениях в рамках спецоперации. Об этом в среду, 9 ноября, сообщил командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.

— На отдельных направлениях возобновили наступательные действия. На донецком направлении завершен разгром противника на правом берегу реки Бахмутка, южнее Артемовска, — заявил Суровикин.

Он также добавил, что на текущий момент ведутся активные действия по блокированию города с южного направления. Кроме того, идут уличные бои на восточных окраинах города Артемовска, передает ТАСС.

Кроме того, генерал армии рассказал, что в районе Времевского выступа подразделения группировки войск оттеснили противника и заняли господствующие высоты в глубине его обороны.

До этого Суровикин сообщил, что обстановка в районе СВО в целом стабилизирована. По его словам, боевой и численный состав соединений и воинских частей удалось восполнить за счет мобилизованных граждан и добровольцев.

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