Суровикин заявил о возобновлении наступления на ряде направлений СВО

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России возобновили наступательные действия на отдельных направлениях в рамках спецоперации. Об этом в среду, 9 ноября, сообщил командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.

— На отдельных направлениях возобновили наступательные действия. На донецком направлении завершен разгром противника на правом берегу реки Бахмутка, южнее Артемовска, — заявил Суровикин.

Он также добавил, что на текущий момент ведутся активные действия по блокированию города с южного направления. Кроме того, идут уличные бои на восточных окраинах города Артемовска, передает ТАСС.

Кроме того, генерал армии рассказал, что в районе Времевского выступа подразделения группировки войск оттеснили противника и заняли господствующие высоты в глубине его обороны.

До этого Суровикин сообщил, что обстановка в районе СВО в целом стабилизирована. По его словам, боевой и численный состав соединений и воинских частей удалось восполнить за счет мобилизованных граждан и добровольцев.