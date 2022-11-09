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Суровикин: ВСУ потеряли более 12 тысяч военных и около 350 наемников в октябре

Александр Афонин

Сюжет: 

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Суровикин: ВСУ потеряли более 12 тысяч военных и около 350 наемников в октябре
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины только за октябрь потеряли более 12 тысяч человек из личного состава, а также порядка 350 наемников. Об этом в среду, 9 ноября, заявил командующий группировкой Вооруженных сил России в зоне спецоперации генерал армии Сергей Суровикин.

— Только за октябрь противник потерял свыше 12 тысяч военнослужащих, 18 самолетов, 12 вертолетов, шести зенитных ракетных комплексов, более 200 танков, более 800 других боевых бронированных машин, 21 боевую машину реактивных систем залпового огня. Уничтожено порядка 350 наемников, — цитирует Суровикина ТАСС.

9 ноября Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу, что обстановка в районе СВО в целом стабилизирована. Боевой и численный состав соединений и воинских частей удалось восполнить за счет мобилизованных граждан и добровольцев.

Кроме того, Вооруженные силы России возобновили наступательные действия на отдельных направлениях спецоперации. На данный момент идут уличные бои на восточных окраинах города Артемовска.

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