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Uniqlo возобновит работу магазинов после возвращения на российский рынок

Рафаэль Залян
Александр Афонин

Сюжет: 

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Общество
Uniqlo возобновит работу магазинов после возвращения на российский рынок
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Крупный японский ретейлер одежды Uniqlo возобновит работу сервисов, а также интернет- и офлайн-магазинов после восстановления работы компании в России. Об этом в среду, 9 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в центре поддержки покупателей организации.

— Мы возобновим работу всех сервисов интернет-магазина и офлайн-магазинов после возобновления работы Uniqlo в России, — говорится в сообщении.

На данный момент сроки возвращения компании в Россию остаются неизвестными. Центр поддержки покупателей Uniqlo также не располагает данной информацией.

В центре поддержки напомнили, что магазины Uniqlo приостановили работу в России 21 марта. Причем оформленные до 20 марта онлайн-заказы были уже переданы в доставку.

Отправить заявку на возврат товаров можно было также до 20 марта. Они, как уточняется, будут приняты и обработаны на складе.

21 октября стало известно, что Uniqlo сокращает свою сеть на территории России. По информации СМИ, компания уведомила персонал о подготовке отдельных приостановивших работу магазинов к полному их закрытию.

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