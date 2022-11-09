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В Норвегии предъявили обвинения россиянину за использование дрона при съемке

Александр Афонин
Происшествия
В Норвегии предъявили обвинения россиянину за использование дрона при съемке
Фото: Pixabay

Прокуратура Норвегии предъявила обвинение задержанному гражданину России, который использовал квадрокоптер для несанкционированной съемки. Об этом сообщила норвежская телекомпания NRK в среду, 9 ноября.

По данным издания, россиянин использовал дрон при съемках в семи разных местах в Западной Норвегии в период с 13 по 22 октября. Однако после работы в Улленсванге подозреваемый был задержан.

На данный момент он находится под стражей в тюрьме Бергена. Дело будет передано в окружной суд в Хордаланне 15 ноября. Адвокат задержанного требует освободить его, защитник также выразил готовность обжаловать решение в Верховном суде, передает ТАСС.

25 октября сообщалось, что гражданина Бразилии, подозреваемого в шпионаже в пользу России, задержали в Норвегии. По данным NRK, мужчина имел российское гражданство и находился в стране под вымышленным именем и с вымышленной биографией.

Норвегия Россия Задержания
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