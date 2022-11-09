Торговые сети в России приступили к поставкам алкоголя по параллельному импорту

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Российские торговые сети уже начинают поставки алкоголя, ввезенного по параллельному импорту. Об этом в среду, 9 ноября, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

— Алкогольная продукция, которая включена в перечень, может ввозиться на территорию Российской Федерации без согласия правообладателя. Все необходимые заказы размещены, — говорится в сообщении.

Никаких проблем с наличием популярных алкогольных брендов на полках российских магазинов на данный момент не ожидается, передает ТАСС.

В начале месяца Минпромторг внес алкогольные напитки в список для параллельного импорта. Для импорта доступны некоторые иностранные бренды вин, шампанского и крепких алкогольных напитков. Среди них, в частности, есть Jagermeister, White Horse, Malibu, Jose Cuervo, Jack Daniel's и ряд других.

Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов заявил, что вводить ограничения против параллельного импорта в Россию странам ЕС может быть проблематично.

По мнению Ордова, ЕС вполне может думать о возможных ограничениях, но реализовать их будет слишком дорого и сложно. Кроме того, даже сами компании, чьи товары ввозят в РФ по параллельному импорту, не хотели бы перебоя поставок по серым схемам.