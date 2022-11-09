МИД России объявил о высылке сотрудника посольства Молдавии в Москве

Фото: МИД РФ

Министерство иностранных дел России объявило персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 9 ноября.

— 9 ноября в МИД России был вызван Чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в РФ Лилиан Дарий, которому вручена нота министерства об объявлении «persona non grata» сотрудника посольства Молдавии в Москве, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что решение было принято в ответ на аналогичную меру молдавской стороны в отношении сотрудника посольства России в Молдавии. По данным министерства, высылка сотрудника не была чем-либо мотивирована, отмечается на сайте МИД.

Министерство иностранных дел Молдавии объявило одного из сотрудников посольства России в Кишиневе персоной нон грата 31 октября. Решение было принято в соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях.

До этого МИД России вызвал посла Чехии Витезслава Пивонька из-за нагнетания ситуации с демонтажем ограждения у «Чешского дома» в Москве. В ведомстве подчеркнули, что ситуация никак не связана с отношениями двух стран.