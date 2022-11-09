Стоимость биткоина опустилась ниже 17 тысяч долларов впервые за два года

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Стоимость биткоина опустилась ниже 17 тысяч долларов впервые с ноября 2020 года. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk в среду, 9 ноября.

Падение курса криптовалюты составило порядка 17 процентов с предыдущего показателя. В свою очередь монета Ethereum потеряла 25 процентов стоимости — она торгуется на отметке в 1189 долларов.

Летом курс биткоина впервые с ноября 2020 года опустился ниже 19 тысяч долларов Такая динамика впоследствии привела к массовой продаже майнерами видеокарт, использовавшихся для получения биткоина.

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что Минфин и ЦБ в изменившейся ситуации пришли к выводу о необходимости легализации трансграничных расчетов в криптовалюте.

Эксперт в области криптовалюты Евгений Каминский рассказал «Вечерней Москве», кому станет доступна криптовалюта в России и стоит ли в нее вкладываться.

Он отметил, что трансграничные платежи будут доступны только государству для оплаты товаров и услуг между странами, так как для России сейчас ограничен доступ к международным финансовым инструментам.