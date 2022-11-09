ФАС предложила увеличить тарифы на газ в России на 8,5 процента

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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предлагает индексировать оптовые цены на газ для всех потребителей на 8,5 процента с декабря. Об этом в среду, 9 ноября, сообщили в пресс-службе регулятора.

— Индексация тарифов на газ для граждан будет ниже инфляции. При этом отдельным категориям потребителей предоставляются льготные условия оплаты газа, субсидии на оплату коммунальных услуг вплоть до 50 процентов, — добавили в Минэнерго России.

Изменение тарифов предусмотрено прогнозом социально-экономического развития РФ, а после этого тарифы не будут меняться 1,5 года — до 1 июля 2024 года.

Индексация, как подчеркивается, не приведет к снижению спроса на газ. Объемы поставок для внутренних потребителей будут увеличиваться с учетом реализации программы газификации, передает ТАСС.

В России действует программа социальной газификации, в рамках которой в уже газифицированных населенных пунктах могут бесплатно провести газ до участков, пока не подключенных к газопроводу.

При этом не все регионы могут претендовать на участие в такой программе. «Вечерняя Москва» разбиралась, как работает социальная газификация.