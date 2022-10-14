Как принять участие в программе социальной газификации

Фото: Pixabay

В России действует программа социальной газификации, в рамках которой в уже газифицированных населенных пунктах могут бесплатно провести газ до участков, пока не подключенных к газопроводу. При этом не все регионы могут претендовать на участие в такой программе. «Вечерняя Москва» разбиралась, как работает социальная газификация.

Кто может принять участие в программе

Программа социальной газификации нацелена на то, чтобы к 2030 году увеличить уровень газификации регионов более чем на 10 процентов. Предполагается, что в результате будут газифицированы 82,9 процента населенных пунктов страны, к газопроводу бесплатно подключат свыше трех миллионов строений.

Чтобы претендовать на социальную газификацию, владелец участка должен написать соответствующее заявление, при этом в населенном пункте уже должен быть проведен газ. Участок и дом должны подпадать под ряд критериев:

расстояние до газораспределительной сети не должно превышать 200 метров;

дом должен быть капитальным (то есть, не являться временной постройкой);

максимальный допустимый расход газа в доме для его проведения по социальной программе может составлять семь м³/ч.

Узнать, включен ли конкретный населенный пункт в программу газификации, можно на сайте Единого оператора газификации РФ. В случае если все в порядке, необходимо выбрать нужное для подключения оборудование. За проведение газа в границах участка и за оборудование для этого уже понадобится заплатить, посчитать примерную стоимость можно при помощи специального калькулятора.

Подача заявки и сроки подключения

Подавать заявку можно как на госуслугах или на сайте программы газификации, так и в МФЦ и офисах газовых компаний. Заниматься проведением газа будет Газпром.

Срок подключения обычно указывается в графике, который можно найти на сайте администрации региона. Если домовладение по какой-то причине не было включено в список, срок будет зависеть от указанной в договоре информации. Если нет необходимости прокладывать газораспределительную сеть до границ участка, газифицировать должны в течение месяца. Если для газификации нужно построить короткую сеть (не более 30 метров), сроки увеличатся до 100 дней, а если требуется сеть свыше 500 метров, сроки увеличатся до года.

Социальная догазификация

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что в последние годы в России выделяются большие средства на газификацию населенных пунктов.

— Газификация сама по себе, можно сказать, социальный проект, потому что поставки газа на внутренний рынок в значительной степени субсидируются за счет доходов от других видов деятельности. От экспорта цены на газ в России сдерживаются, индексируются ниже инфляции. Сейчас есть два больших газификационных проекта: во-первых, ускоренная газификация новых территорий. Газпром подводит сети к новым поселкам и городам, где еще нет природного газа. Эта программа на ближайшие пять лет, на нее выделено более 500 миллиардов рублей — это превышает исторические затраты на проекты газификации. Вторая программа: социальная догазификация — это бесплатное проведение сетей до участков жителей в тех населенных пунктах, где уже есть сетевой газ, но инфраструктура не доведена до какой-то части жителей домов, — объяснил собеседник «ВМ».

При социальной догазификации газ бесплатно доводят только до границы участка, уточнил эксперт. Работы на самом участке и покупка соответствующего оборудования остаются в зоне ответственности граждан, хотя в некоторых случаях незащищенным слоям населения могут субсидировать и эту часть работ, добавил Гривач.