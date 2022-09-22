Страхование жизни при ипотеке: необходимые документы, подводные камни и способы сэкономить

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В России могут снизить стоимость страхового полиса для ипотечников старше 50 лет. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по недвижимости Дмитрия Ракуты, как устроено ипотечное страхование в России.

Зачем нужна ипотечная страховка

По его словам, страхование является неотъемлемой частью любой ипотечной сделки. Тем не менее заемщик может отказаться от страхования жизни, но ставка по кредиту будет увеличена. Страхование нам необходимо при любой ипотечной сделке. Существует несколько видов страхования. Они делятся на три позиции:

страхование имущества;

страхование жизни;

договора купли-продажи.

— Страхование жизни является добровольно-принудительным. В целом заемщик может от него отказаться, но тогда процентная ставка по кредиту поднимается от 1 до 1,5 процента. Именно поэтому выгодно его покупать, — отметил Ракута.

Эксперт подчеркнул, что полис страхования жизни можно оформить не только в банке, но и в страховой компании. Заемщик в праве выбрать для себя наиболее подходящий вариант. Кроме того, человек обязан продлевать действие страховки ежегодно:

— Полис страхования жизни можно приобрести не только в банке, но и в страховой компании, которая аккредитована в данной кредитной организации. Важно понимать, что страховка имеет срок действия. По истечении 12 месяцев, если заемщик не закрыл ипотечный кредит, то он обязан продлить полис. Стоимость рассчитывается исходя из остатка суммы долга, возраста человека и других критериев. Если человек не продлил полис страхования жизни после истечения его сроков действия, то банк вправе изменить условия кредита и повысить ставку.

Как оформить

Специалист рассказал, что для оформления страховки достаточно предоставить паспорт и заполнить анкету. В ней нужно указать подробные данные о состоянии здоровья и сумму ипотечного кредита.

— Для того чтобы оформить полис страхования жизни при оформлении ипотеки, необходимо предоставить паспорт и заполнить анкету для страховой компании, чтобы они рассчитали стоимость. В ней заемщик указывает свои вредные привычки, данные о состоянии здоровья и другие параметры. Также важна сумма кредита, чем она больше, тем дороже страховка, — сообщил эксперт.

Специалист напомнил, что часто банки убеждают купить именно у них полис страхования жизни. Однако это не обязательное условие для получения ипотечного кредита.

— Необязательно покупать страховку в банке. Часто кредитные организации пугают — вплоть до отказа в выдаче ипотеки. У заемщика есть право выбора. Разницы никакой нет. Человек может оформить полис в страховой компании. Это просто дополнительная услуга банка, с которой организация зарабатывает свой процент от сделки, — объяснил Ракута.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что страховая компания должна полностью выплатить ипотечный кредит, если человек потеряет возможность сделать это самостоятельно:

— Я рекомендую внимательно читать страховой договор и понимать, какие риски заемщик хочет покрыть. Существует расширенный вид страхования жизни и здоровья. Например, если человек умер, то страховая компания полностью берет на себя обязанность по закрытию ипотечного кредита. Соответственно, наследникам не нужно будет вести споры с банком. Страховая организация полностью погасит кредит. Если заемщик становится инвалидом, то его ипотека также будет полностью выплачена.

Кроме того, существуют расширенные виды страхования. Например, от потери работы. Если заемщика увольняют, то страховая компания определенный промежуток времени будет покрывать его платежи. Заемщик вправе сам выбирать нужные ему опции. Однако чем их больше, тем дороже страховка, добавил Ракута.

По его мнению, обращение к услугам ипотечного брокера поможет снизить стоимость страховки.

— Самый действенный способ снизить стоимость страхования жизни — обратиться к ипотечному брокеру. Он может договориться с банком уменьшить ставку по ипотеке, а также со страховой компанией. При обращении через ипотечного брокера стоимость страхования жизни будет меньше для заемщика. Это очень выгодно, — заключил специалист.