Налоговый вычет на недвижимость: кто может претендовать и как получить

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Налоговый имущественный вычет, который полагается при строительстве, продаже или покупке недвижимости, а также при погашении ипотеки, можно оформить на протяжении года. Кому доступны такие услуги и как их получить, выясняла «Вечерняя Москва».

Кто может претендовать

По словам юриста по недвижимости Алексея Конева, правом на получение вычета обладают налоговые резиденты РФ:

— То есть если вы живете в стране не менее 183 календарных дней в течение всего года, то у вас уже есть право на подачу заявления о получении вычета. Но есть небольшие исключения.

Получить возврат суммы, например, от подаренной квартиры или унаследованной невозможно, отметил эксперт.

— Так как в данном случае человек ни копейки не потратил, а значит, и возвращать не из чего, — уточнил Конев.

Эксперт предупредил, что россияне, являющиеся участниками военной ипотеки, тоже лишены возможности использовать вычет, поскольку часть суммы на жилье им предоставляет государство.

Какие нужны документы

Чтобы оформить вычет, по словам юриста, достаточно предоставить в налоговую службу копии или сканы документов. Ведомство может проверить оригинальность данных по собственным базам.

— Через личный кабинет на сайте ФНС можно выслать сканы документов, — отметил эксперт.

Список документов для оформления вычета следующий:

выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН);

ксерокопия договора о покупке жилья и акта о его передаче;

справка о доходах и суммах налога физлица, если подаете декларацию. Она называется 2-НДФЛ и предоставляется бухгалтерией или отделом кадров на месте работы;

заявление о распределении вычета между супругами, если граждане купили недвижимость в браке.

— В целом схема простая: выбираете способ получения вычета — можно у работодателя или налоговой, — уточнил специалист. — Затем нужно подготовить документы, о которых было сказано ранее. Конечно, лучше держать под рукой дополнительные копии, сканы и оригиналы на случай, если в ФНС потребуют их предоставить.

Следом стоит заполнить декларацию 3-НДФЛ или заявление для уведомления. Документы нужно направить в ФНС. Это можно сделать тремя способами: лично, через кабинет налогоплательщика, если имеется аккаунт на сайте ведомства, либо через электронную почту.

Затем нужно дождаться, когда деньги будут зачислены на счет.

Эксперт подчеркнул, что основание на получение налогового вычета возникает начиная с года, в котором вы зарегистрировали право собственности в ЕГРН.

Кстати, налог можно вернуть только за три года, предшествующих году подачи декларации. Однако не раньше того года, в котором появилось право на вычет.

Максимальная сумма

При покупке недвижимости можно вернуть максимальную сумму в 260 тысяч рублей. Это 13 процентов от двух миллионов рублей, то есть максимальной стоимости жилья для возврата налога. До 390 тысяч рублей вправе получить те, кто оформит вычет за проценты по ипотеке:

— Внесем ясность. Имущественный вычет, например, при покупке недвижимости — это когда государство возвращает вам уплаченный вами же подоходный налог. Вернуть вам могут НДФЛ с ваших расходов, но не более чем с двух миллионов рублей, что и составляет 260 тысяч. Супругам разрешается подавать на такие выплаты вместе, что позволит им получить 520 тысяч рублей.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что вычет при покупке жилья и налоговый вычет по ипотеке — два разных вычета. И получить их можно по двум разным объектам.

Однако при условии, если право на вычет с процентов появилось после 2014 года.

Вычет по процентам можно получить только один раз и в отношении одного объекта. Остаток имущественного вычета можно получить при следующей покупке недвижимости. Эксперт заметил, что очередность вычетов каждый гражданин определяет сам.

Но лучше всего получить основной возврат, предоставляющийся при покупке недвижимости, а уже потом — с процентов по ипотеке. Конечно, можно получить обе выплаты одновременно, заметил спикер. Но очень важно, чтобы суммы налогооблагаемого дохода хватило на основной, и на процентный вычет. Так, если гражданин приобрел квартиру с 2014 года, вычет на купленную недвижимость он может получить по одной квартире, а возврат процентов с ипотеки — по другой.

Налоговый вычет при покупке недвижимости можно получить только один раз. Следовательно, каждый гражданин вправе вернуть максимум 260 тысяч рублей НДФЛ без учета процентов по ипотеке при покупке недвижимости. Если жилье стоит меньше двух миллионов, тогда вернут 13 процентов от фактических расходов. Если жилье дороже, вычет достигает максимально возможной суммы — два миллиона рублей, а вот налог к возврату составляет 260 тысяч, объяснил юрист.

Стоит отметить, что остаток вычета при покупке недвижимости уже можно переносить на другие объекты. Но с процентами по ипотеке так не выйдет, добавил Конев:

— Закон предусматривает не только возврат части денег при покупке квартиры или вычете ипотечных процентов, но и при строительстве жилья.

Сумма вычета в данном случае будет равна той, которая предусмотрена при покупке квартиры.

Максимальный вычет составит два миллиона рублей, налог по возврату — 260 тысяч. Проценты по кредиту — три миллиона рублей, а налог по возврату 390 тысяч.

Воспользоваться налоговым вычетом могут также и продавцы недвижимости. Закон допускает это, если жилье находится в собственности меньше минимального срока владения — пяти лет либо трех. В том случае, если квартира унаследована или подарена, то продавец должен заплатить налог в 13 процентов с продажи недвижимости. При этом он может воспользоваться налоговым вычетом с продажи.

Итак, максимальная сумма вычета при реализации квартир, комнат или жилых домов не превышает миллиона рублей. При продаже нежилых помещений или гаражей — 250 тысяч рублей.

То есть, по словам специалиста, налогооблагаемую базу можно уменьшить на предлагаемые суммы вычета, а не вернуть их назад. Соответствующий налоговый вычет НДФЛ во время продажи недвижимости разрешается использовать неисчислимое количество раз в течение всей жизни, однако не более одного раза в году.

— Объясню на примере: вы купили квартиру за семь миллионов рублей и решили продать ее через два года, то есть раньше максимального срока владения (пять лет — прим. «ВМ»), за восемь миллионов, — рассказал юрист.

В таком случае вы вправе заявить в своей декларации имущественный вычет с одного миллиона рублей и выплатить налог по ставке в 13 процентов с семи миллионов — 910 тысяч, заключил Конев.