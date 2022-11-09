Россия готова открыть МАГАТЭ доступ к ядерным объектам в Севастополе

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Россия готова предоставить доступ к ядерным объектам в Севастополе в рамках осуществления гарантий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом в среду, 9 ноября, сообщил представитель делегации РФ Александр Шевченко.

— Позиция России по вопросу ядерных установок в Крыму изложена в соответствующем документе МАГАТЭ от 10 июня 2015 года. Добавлять что-либо к ней мы не считаем нужным, — заявил он.

Он добавил, что все объекты Севастополя включены в список российских установок, на которых возможно применение гарантий МАГАТЭ. По первому же требованию Россия предоставит агентству доступ на эти объекты, передает слова Шевченко ТАСС.

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