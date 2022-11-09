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В «Адана Демирспор» впервые прокомментировали уход Дзюбы из клуба

Александр Афонин
Спорт
В «Адана Демирспор» впервые прокомментировали уход Дзюбы из клуба
Фото: shutterstock

Российский нападающий Артем Дзюба не смог найти возможности для самореализации в футбольном клубе «Адана Демирспор», что сыграло роль в его уходе. Об этом в среду, 9 ноября, сообщил главный тренер команды Винченцо Монтелла.

— Это совместное решение, которое было принято футболистом и клубом. Честно говоря, он не чувствовал, что сможет себя здесь реализовать. Ему это не нравилось, поэтому мы приняли такое решение. Желаю ему всего наилучшего, — цитирует тренера РИА Новости.

По его словам, решение об уходе футболиста было принято обоюдно. Стороны понимали, что Дзюба не может показать себя в полную силу.

Об уходе Дзюбы из состава «Адана Демирспор» стало известно 6 ноября. Однако на тот момент никакой официальной информации о расторжении контракта футболиста с клубом не было.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение, что разрыв контракта между клубом «Адана Демирспор» и Дзюбой стал обоюдным решением. Оно объясняется не эмоциями спортсмена, а его плохой физической формой.

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