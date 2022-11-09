В Госдуме назвали проект Украины о независимости Татарстана «гнусной провокацией»

Фото: Пресс-служба Госдумы

Проект постановления, согласно которому Украина признает независимость Республики Татарстан, является «гнусной» провокацией, направленной на расшатывание межнационального единства. Об этом в среду, 9 ноября, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

— Все это подлая и гнусная провокация украинских нацистов, засевших в Киеве. Им не удастся такими выходками расшатать межнациональное единство и сплоченность в нашей стране, — сказал парламентарий.

Проект постановления, о котором идет речь, был опубликован на сайте Верховной рады Украины. Согласно нему, Татарстан признается «независимой республикой», однако полный текст документа недоступен для просмотра, передает РИА Новости.

8 октября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал документ, согласному которому Южные Курильские острова признаются «оккупированной Россией территорией» Японии. Согласному документу, данное решение принималось в соответствии общепринятых норм и принципов международного права.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал нелепым подобное решение украинского лидера. Он уточнил, что два года назад жители региона сделали свой выбор и поставили точку в вопросе о том, кому принадлежат Курилы.