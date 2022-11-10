Невролог перечислила психосоматические причины возникновения головной боли

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Головная боль нередко может возникать по психосоматическим причинам. Об этом рассказала врач-невролог, клинический психолог центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Яна Ковальская.

— Около 80 процентов случаев из общего количества жалоб на головную боль имеют именно психосоматические основания, а потому признаются психосоматическими расстройствами, — отметила врач.

Она пояснила, что чаще всего психосоматические заболевания появляются из-за неразрешенных внутренних и внешних конфликтов. Причем человеку бывает сложно их выявить и осознать, так как, вероятнее всего, причиной болезни становится травматический опыт из детства. В частности, головная боль проявляется у детей из-за сложностей во взаимоотношениях с родителями. Развившийся по этой причине психосоматический симптом может позже проявляться и во взрослом возрасте, уточнила психолог.

Ковальская перечислила сложности в отношениях с родителями, которые могут привести к развитию головной боли у детей.

В их числе критика и разочарование в ребенке. Это может стать причиной того, что он замкнется в себе. В результате постоянное напряжение может спровоцировать головную боль. Даже у повзрослевшего человека рискует сохраниться «внутренний критик», который будет недоволен любыми действиями и поступками.

Также причиной психосоматических болезней нередко становится чрезмерный родительский контроль, продолжила эксперт. Вмешательство взрослых в дела ребенка приводит к тому, что тот «развивает» головную боль как симптом, в который можно «сбежать».

Еще одной причиной головной боли может оказаться эмоциональная холодность родителей. В этом случае боль будет являться способом привлечения внимания взрослых и возможностью удовлетворить потребности в защите и заботе.

— Важно понимать, что дети с психосоматическими расстройствами действительно больны и не являются симулянтами, их симптомы реальны. И подход к этим симптомам должен носить комплексный характер, включающий в себя в первую очередь коррекцию образа жизни, психотерапевтическую работу с ребенком и членами семьи, корректную фармакотерапию, — пояснила Ковальская.

Невролог также посоветовала не пренебрегать сигналами, которые ребенок передает своим самочувствием, так как его психологическое и физическое здоровье является основой будущего благополучия.

Также Ковальская рассказала, как травмирующие отношения с матерью отражаются на взрослой жизни.