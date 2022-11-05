Дети, попавшие в ловушку: как травмирующие отношения с матерью отражаются на взрослой жизни

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Эмоционально травмирующие отношения могут пагубно сказаться на психологическом благополучии в любом возрасте, но, безусловно, в детстве подобное влияние наиболее ощутимо и значимо. Базовой задачей ребенка является формирование связи со значимым взрослым, чаще всего с матерью. Какие последствия для взрослого человека несут травматичные отношения с мамой в детстве, «Вечерней Москве» рассказала врач-невролог, клинический психолог центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Яна Ковальская.

Важнейшая потребность

По ее словам, выстраивание хороших взаимоотношений со взрослым критически важно для выживания из-за полной зависимости от того, кто удовлетворяет наши базовые потребности. Формирование такой привязанности существенно влияет на:

развитие мозговых структур;

психологическое здоровье;

характер будущих взаимоотношений.

— Когда во взаимоотношениях с матерью мы ощущаем, что наши потребности правильно распознаны, встречены доброжелательно и удовлетворены, мы чувствуем себя в безопасности. По мнению Эрика Эриксона (психолог, прежде всего известен своей теорией стадий психосоциального развития — прим. «ВМ»), именно в первые годы жизни у человека формируется доверие к миру, и степень этого доверия зависит от поведения того взрослого, с которым у малыша рождается привязанность в отношениях, — объяснила Ковальская.

Психолог также рассказала о главных ошибках со стороны матери и о том, какие последствия они могут повлечь за собой для ребенка во взрослом возрасте.

Тотальный контроль

Как правило, отметила врач, большинство контролирующих матерей являются «перфекционистками», которые тяжело переносят отступление от идеального образа, прямым продолжением этого являются и их дети. Контролирующая мать лишает своего ребенка права самостоятельного выбора, личного мнения, права свободно проявлять себя:

— Основным посылом, который получают дети от таких матерей, является «ты ни на что не способен самостоятельно, без моей поддержки ты не справишься, ты не можешь знать, как лучше, но зато я знаю это точно». В случае если ребенок проявляет сопротивление, он лишается любви и благосклонности.

Какими последствиями подобное поведение угрожает ребенку:

невозможность сделать самостоятельный выбор (от выбора одежды до выбора профессии), склонность к прокрастинации;

сильное чувство дискомфорта при возникновении сомнений у себя, нетерпимость к «сомневающимся людям»;

стремление выбирать в качестве друзей и партнеров людей с контролирующим типом личности, чтобы не сталкиваться с необходимостью самостоятельного выбора.

Эмоциональная недоступность

Такие матери, по словам клинического психолога, чаще всего прекрасно справляются со своими «функциональными» задачами: ребенок выглядит опрятно, исправно посещает школу и секции, обед всегда на столе, но эмоциональный контакт с ними недоступен:

— Если ребенок обращается со своими переживаниями, то чаще всего получает в ответ «мне не до тебя», «расскажи лучше об этом папе». Слезы вызывают у нее раздражение, как и желание ребенка разделить с ней радость совместной игры. Часто она просто покидает комнату при проявлении таких ярких эмоций. Физического тепла в виде объятий и прикосновений от нее тоже, как правило, не дождаться. Часто, чтобы получить хоть какой-то «живой» отклик от матери, ребенок начинает или часто болеть, что обеспечивает физическое присутствие матери, или проявлять себя через бунт, чтобы обратить на себя внимание.

Какое поведение можно ожидать от взрослого ребенка эмоционально недоступной матери:

значительные сложности с осознанием и выражением своих чувств;

склонность к алкогольной и химическим зависимостям;

патологическая зависимость от партнера, неумение выстраивать собственные границы в межличностных отношениях.

Чрезмерная беспомощность

В этом случае речь идет о смене ролей «родитель — ребенок», предупредила Ковальская:

— Когда мать постоянно ведет себя инфантильно и беспомощно (в силу личностных особенностей, соматических заболеваний, затяжной депрессии), ребенку не остается ничего, кроме как быстрее взрослеть, брать на себя ответственность за принятие сложных решений и заниматься удовлетворением потребностей своего родителя. Нередко в такую ситуацию попадают старшие дети в многодетных семьях, где на них возлагаются заботы об остальных братьях и сестрах и груз ролевой модели «примера для младшеньких».

Психолог рассказала, что дети, попавшие в ловушку чрезмерной беспомощности матери, выглядят не по годам серьезными, дисциплинированными, но, к сожалению, за это они платят высокую цену непрожитой детской беспечности, радости и беззаботности.

— Каждый возраст предназначен для развития определенных функций, и не стоит забывать, что основными задачами для развития в детстве являются игра, общение со сверстниками и обучение, — подчеркнула Ковальская.

Какие они, дети чрезмерно беспомощных матерей:

постоянно испытывающие вину и тревогу;

откладывающие создание собственных отношений и семьи, рождение собственных детей;

неумеющие осознавать собственные желания и потребности;

склонные к созданию созависимых отношений, в которых они вновь выполняют роль «родителя» и «спасателя».

Помощь себе

Психолог напомнила: ответственность за то, что родители делают с беззащитными детьми, лежит полностью на них.

— Но на нас лежит ответственность за то, как мы будем справляться с последствиями этого воздействия сегодня. Какими бы тяжелыми и гнетущими не были последствия подобных родительских ошибок, психотерапия и рациональная фармакологическая поддержка могут значительно улучшить качество жизни, — заключила Ковальская.