«Очень большой обман»: психолог назвал самые деструктивные установки родителей, которые мешают жить

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Стресс и негатив в современном мире являются постоянными спутниками человека. И чаще всего эти негативные эмоции родом из детства. Именно в юном возрасте люди впитывают многие неправильные установки от родителей и окружения, которые в будущем ломают судьбу и не позволяют личности достичь успехов. Какие напутствия являются заблуждением и абсолютно неприменимы для жизни в нынешних условиях, «Вечерняя Москва» узнала у психолога Алексея Островского.

Плакать — плохо

Первая в корне неправильная установка — это требование со стороны матери и отца не проявлять эмоций, вернее, сдерживать их, заметил Островский:

— Любые слова матери по примеру «Не реви, не плачь, будешь ныть — не получишь конфету» являются призывом подавлять в себе негатив, не плодить его. Мол, ты весельем и хорошим настроением делись с нами, а плохое все оставь себе.

Нередко родители таким образом манипулируют, уверяя, что на маму и папу обижаться нельзя, намекая на то, что их нужно только любить и слушаться.

— И это очень большой обман. Почему это на мать или отца нельзя обижаться, если они, например, оскорбляют ребенка, унижают его, негативно влияют на него? Родителям ребенок должен и обязан показывать, что его не устраивает какое-то их отношение, — подчеркнул эксперт.

Сдерживание эмоций неминуемо приводит к их накоплению, а в дальнейшем — к стрессу и срывам:

— Установка подавлять чувства продолжает вас преследовать во взрослой жизни. От этих родительских напутствий сложно избавиться. Такие люди постоянно испытывают стресс, они агрессивны, настроение у них переменчивое. Они могут долго крепко сдерживать крышку своего эмоционального сосуда, не срываться, что неминуемо приведет к психозам, а нередко и к безумию. Потом все говорят: ему сорвало крышу.

Эксперт утверждает, что очень важно учиться вовремя выражать свои чувства, эмоции, чтобы происходила разрядка:

— Человек, не научившийся работать со своими накопленными эмоциями, начинает их заедать либо запивать. Женщины пытаются снизить уровень гормона стресса кортизола с помощью сладкого, которое позволяет на непродолжительный период подавить тревогу. Исход плачевный — появление лишнего веса. У мужчины такая же история, но их спасением от негатива становится алкоголь. Наверное, объяснять, чем такое влечение заканчивается, нет смысла.

Деньги — зло

По словам эксперта, многих с детства приучили, что нужно честно зарабатывать деньги, жить как «велено уставом», нельзя ради собственной выгоды «терять лицо»:

— Именно слова о том, что деньги — это помет дьявола, они грязные, другие негативные высказывания про источник богатства зарождают в вас в перспективе неспособность их заработать. Нужно учитывать, что родители или бабушки с дедушками, которые вам привили нелюбовь к деньгам, не были банкирами или бизнесменами. В противном случае они бы так не высказывались. Такие слова говорят лица, которые не способны сколотить капитал, а свою небогатую жизнь они оправдывают тем, что честно зарабатывают и никого не обманывают.

Эксперт подчеркнул, что с таким негативным багажом сложно добиться финансового успеха, поэтому сепарировать себя от подобных установок нужно непременно.

Закатай губу

Фразу «Много хочешь, но мало получишь» или «Закатай губу» в детстве слышал, пожалуй, каждый ребенок. И многие из этих детей такие отрицательные установки забрали с собой во взрослую жизнь:

— Когда родители вам говорили, что хотеть большего — это ненормально, нужно довольствоваться малым, они в вас зарождали новые комплексы. Яркий пример: девочка хочет вырасти и стать балериной или моделью, что мать отвечает? Нет, нельзя, становись юристом или бухгалтером. А девочка понимает, что ей запрещают мечтать. В будущем это обязательно помешает такому ребенку достичь тех целей, которые у него зарождались в голове, когда он оставался сам с собой.

Островский отметил, что родители даны для того, чтобы помочь благим желаниям ребенка реализоваться, а не для запретов и манипуляций, которые во взрослой жизни становятся причиной стрессов и обид.