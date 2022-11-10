CNBC: Евросоюз испугался закона Байдена о снижении инфляции

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Опасающиеся за свою промышленность страны Евросоюза решительно и «единым фронтом» выступили против инициированного президентом США Джо Байденом закона о снижении инфляции, сообщает в среду, 9 ноября, американский телеканал CNBC.

Анонимный европейский чиновник рассказал журналистам, что каждый министр согласился с тем, что это вызывает озабоченность на уровне ЕС и политическому блоку необходимо «посмотреть, как лучше отреагировать» на это.

По словам собеседника телеканала, среди всех 27 министров существует некий политический консенсус относительно того, что этот план Байдена «угрожает» европейской промышленности.

Отмечается, что больше всего беспокойства у стран Евросоюза вызывают налоговые льготы, предоставляемые для электрокаров, произведенных в Северной Америке. Это может создать проблемы для европейских автоконцернов, сосредоточенных на работе в этой сфере.

Аналогичные опасения выразили европейским коллегам представители Южной Кореи, поскольку меры американской администрации могут помешать местным производителям вести свой бизнес в США, пишет РИА Новости.

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