Ефимов: Заводы по производству стройматериалов и кормов для животных появятся в Москве

Фото: Пресс-служба

Город без торгов передаст инвесторам в аренду два участка для строительства заводов по производству строительных материалов и кормов для животных. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Город без торгов предоставит инвесторам в аренду два земельных участка общей площадью 7,8 гектара для создания производств по выпуску стройматериалов и кормов для животных в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов, — сказал он.

Для реализации проектов компании планируют вложить порядка 2,5 миллиарда рублей. По окончании строительства на заводах будет организовано 400 рабочих мест.

На заводе по производству стройматериалов в ТиНАО будет организован выпуск импортозамещающих товаров. Инвестиции в проект составят 900 миллионов рублей.

Планируется, что завод ежегодно будет выпускать до 1,5 тысячи квадратных метров фасадных систем и стеклопакетов. Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что производство кормов расположится в ЮЗАО.

Объем инвестиций в него составит около 1,5 миллиарда рублей. На заводе планируют ежегодно выпускать до 10 миллионов тонн сухого корма для домашних животных.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что решение о выделении земли было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы.

Договор аренды будет заключен на пять лет. В течение этого срока инвесторам предстоит окончить работы по строительству.

До этого Ефимов сообщил, что инвесторы построят 19 социальных объектов на участках, арендованных у города по льготной ставке. В результате в Москве появится 125 тысяч квадратных метров недвижимости.