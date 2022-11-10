Москвичам рассказали, как в столице создают рабочие места

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Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года, за это время власти столицы уже подписали с инвесторами 25 соглашений на 106 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 10 ноября.

— Механизм позволяет развивать комплексную застройку районов с учетом потребности в рабочих местах, а также снижает нагрузку на дороги. Инвесторы, в свою очередь, получают возможность существенно сэкономить и увеличить свой доход в будущем. <...> С 2020 года город подписал 25 соглашений, благодаря которым появится более 34,5 тысячи рабочих мест, — рассказал заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский в свою очередь отметил популярность программы среди инвесторов: с 2023 по 2028 год запланировано строительство 53 объектов, в том числе детские сады, школы, спорткомплексы, технопарки, промкомплексы, торговые и деловые центры.

Так, в поселении Марушкинском в ТиНАО появится производственно-логистический комплекс на 1,4 тысячи рабочих мест, а возле деревни Шахово — промышленный парк, в котором смогут работать 2,83 тысячи москвичей.

Также по программе построят восемь деловых и четыре торговых центра, два торгово-офисных здания и многофункциональный центр. В общей сложности проекты дадут городу более пяти тысяч рабочих мест. На официальном сайте мэра Москвы добавили, что еще более тысячи вакансий создаст строительство в столице 18 детских садов, 12 школ и спорткомплекса.

До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что власти города приняли решение о комплексном развитии еще четырех бывших промзон в городе. Проекты создадут для мегаполиса около девяти тысяч рабочих мест.