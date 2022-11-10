Рогов заявил, что на стороне Украины воюют арабские наемники

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На стороне ВСУ в боевых действиях в Запорожье принимают участие в том числе арабские наемники из международных террористических организаций. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live».

— По переговорам очень часто звучит польская речь, она просто доминирует. Грузинская, чеченская присутствует, есть и французская и даже уже арабская. По арабской речи это «Джебхад ан-Нусра» * и «ДАИШ»*, — рассказал Рогов.

По его словам, наемников на территорию боевых действий «завезли» американцы и турки. Член главного совета администрации региона уточнил, что данные разведки свидетельствуют о присутствии в Запорожье боевиков из 34 стран.

Рогов подчеркнул, что более половины всего состава противника, принимающего участие в активных боевых действиях, составляют именно наемники.

Накануне командующий группировкой Вооруженных сил России в зоне спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил, что Вооруженные силы Украины только за октябрь потеряли более 12 тысяч человек из личного состава, а также порядка 350 наемников.

*Запрещенная в России террористическая организация.