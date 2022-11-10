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Андрей Бочкарев: Детский сад на 225 мест построят в Новой Москве

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Андрей Бочкарев: Детский сад на 225 мест построят в Новой Москве
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, поселение Сосенское Карта всех событий

Инвестор построит детский сад на 225 мест в составе жилого комплекса в поселении Сосенском в ТиНАО, решение о предоставлении земельного участка приняла Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 10 ноября.

— Согласно решению, инвестору будет предоставлен земельный участок по адресу поселение Сосенское, поселок Газопровод, улица Бачуринская, общей площадью 0,92 гектара для строительства детского сада на 225 мест, — сказал заммэра.

По его словам, участок предоставлен инвестору сроком на пять лет. Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что общая площадь территории, отданной под строительство, составляет более пяти тысяч квадратных метров.

До этого Бочкарев сообщил, что школу и два детских сада более чем на полторы тысячи детей построят в составе жилого комплекса в столичном районе Бирюлево Восточное. Кроме того, добавил он, в составе ЖК планируется возвести многофункциональный комплекс площадью почти 100 тысяч «квадратов».

Строительство Новая Москва Андрей Бочкарев
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