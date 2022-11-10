Эксперт рассказала, что цены на детскую одежду выросли на 15 процентов

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Цены на детскую одежду в России выросли на 15 процентов и выше в зависимости от бренда, при этом уход зарубежных брендов отразился на продажах российских компаний. Об этом сообщила генеральный директор Gulliver Наталья Рыжкова.

Она отметила, что 2022 год стал непростым для отрасли. Многие зарубежные бренды покинули российский рынок. Многие родители, которые привыкли к частой смене коллекций, большому ассортименту, сейчас открывают для себя новые бренды, которые не покупали ранее.

— В целом оцениваем ситуацию оптимистично, у нас есть товар на складе и это важно. Кто-то столкнулся с логистическими проблемами, а кто-то не успел, — сказала Рыжкова в комментарии НСН.

Россияне во время крупных онлайн-распродаж охотнее всего покупают электронику, одежду и товары ежедневного спроса. Об этом «Вечерней Москве» рассказали представители крупнейших маркетплейсов.