Зеленский ввел санкции против журналиста Кашина

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Украина ввела санкции против российского журналиста Олега Кашина*. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

В отношении попавших под санкции лиц вводятся ограничение или прекращение торговых торговых операций, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий и других разрешений. Также им отказывают в выдаче виз и лишают государственных наград Украины. Санкции вводятся сроком на пять лет.

Всего в санкционный список попали четыре тысячи имен и названий компаний. При этом причины введения санкций против Кашина не уточняются, пишет РИА Новости.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский также ввел санкции в отношении певиц Ани Лорак, Таисии Повалий и Анны Седоковой, а также телеведущей Регины Тодоренко. Рестрикции наложены на пять лет и включают в себя 15 ограничительных мер, в том числе блокировку активов, запрет на торговые операции и вывод капитала из страны.

До этого украинский лидер подписал указ о блокировке активов бывшего президента республики Виктора Януковича и российского предпринимателя Олега Дерипаски.

* Включен в список СМИ-иноагентов.