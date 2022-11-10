Андрей Бочкарев: Участок Троицкой линии «Новаторская» — «Бачуринская» готов на две трети

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Общая готовность участка Троицкой линии метро «Новаторская» — «Бачуринская» оценивается в 65 процентов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 10 ноября.

— На всех пяти станциях 13-километрового участка завершаются монолитные работы, ведется обратная засыпка котлованов и началась архитектурная отделка, а также продолжается обустройство пройденных между ними тоннелей, — сказал заммэра.

По его словам, жесткое основание пути на всем участке выполнено более чем на три четверти, готовность верхнего строения пути оценивается более чем наполовину. Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что специалисты уже приступили к монтажу инженерных систем на четырех из пяти станций участка.

Кроме того, добавил Кравцов, на «Новаторской» продолжается проходка оборотных тупиков, на «Мамырях» — возведение основных конструкций двух вестибюлей. На станции «Генерала Тюленева», заключил он, в скором времени начнется монтаж инженерных систем тягово-понизительной подстанции.

До этого Бочкарев сообщил, что специалисты завершают работы по архитектурной отделке метромоста, строящегося в составе соединительной ветки между станцией «Аминьевская» Большой кольцевой линии метро и электродепо «Аминьевское».