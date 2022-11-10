В Шереметьеве предложили снимать пассажиров с рейса при лишнем весе в ручной клади

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Обслуживающая столичный аэропорт Шереметьево компания «Шереметьево Хэндлинг» предложила запретить полеты авиапассажирам, которые пришли на посадку со сверхнормативной ручной кладью. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщает «Коммерсантъ».

Так, представители организации выступили с подобным предложением во избежание задержек самолетов, поскольку процедура переоформления ручной клади с перевесом в багаж в среднем занимает от 20 до 55 минут.

При этом компания перечислила свои варианты решения такой проблемы. В частности, Шереметьево предлагает авиакомпаниям либо брать такую кладь в салон на свое усмотрение, либо отправлять такой багаж следующим рейсом, сообщает издание.

Накануне стало известно, что Росавиация собирается проинспектировать состояние 599 самолетов Boeing и Airbus до конца декабря 2022 года. В ходе работ специалисты осуществляли инспекционные проверки и выдавали сертификаты летной годности на иностранную авиатехнику и до введения санкций.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, где российские авиакомпании берут запчасти для самолетов в условиях санкций. Так, в конце июля Россия и Иран подписали соглашение о сотрудничестве в сфере авиации. Согласно нему, Исламская Республика будет экспортировать в Россию детали и оборудование для самолетов, а также предоставит российским воздушным судам услуги своих ремонтных центров.